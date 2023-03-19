Чому не можна їсти з ножа: які прикмети та забобони пов'язані зі столовим приладдям

За часів наших пращурів вірування та забобони були надзвичайно поширені. Ложки, вилки та ножі були не просто предметами побуту, але й об'єктами, пов'язаними з різноманітними прикметами та повір'ями. Давайте розглянемо деякі з них.

Читайте також: Що робити, якщо розсипав сіль і що це означає

Якщо ложка випаде з рук, це означає, що вам скоро доведеться зустрітися з незнайомцем;

Якщо ви випадково перевернули ложку, це означає, що незабаром вам потрібно буде зустрітися з неприємностями.

Якщо вилка випаде з рук, це може свідчити про прихід гостей;

Якщо ви випадково перевернули вилку, то це означає, що вам доведеться відвідати похорон незабаром;

Відео дня

Якщо вам припало до душі діставати з тарілки їжу вилкою, це означає, що ви є людиною з хорошим апетитом.

Якщо ніж випаде на землю лезом вгору, це може призвести до сварок у вашому домі;

Не можна їсти з ножа, це пояснюється тим, що у давнину вважали, що людина стане "гострою на язик";

Не можна дарувати ніж як подарунок. За повір'ями, якщо ви даруєте комусь ніж, ви порушуєте рівновагу відносин між вами і отримувачем, і це може привести до конфліктів і розбрату;

Ніж, що випав з рук, приносить злий знак. Вважається, що якщо ніж випаде з рук, то це призведе до сварок, а може бути і віщуванням біди;

Не можна перекладати ножі на зворотний бік. За повір'ями, коли ніж перекладений на зворотній бік, він може збільшити шанси на злочин чи іншу нещасну подію;

Не можна класти ніж на край столу. Це пов'язується з тим, що край столу – це символ розриву і розбрату. Якщо ніж буде знаходитися на краю столу, то це може привести до сварок і конфліктів;

Не можна підіймати ніж, що лежить на землі. Вважається, що якщо підняти ніж, що лежить на землі, то це може призвести до суперечок та конфліктів.

Звісно, багато з цих прикмет та забобонів можуть здатися дивними та необґрунтованими. Однак, деякі з них можуть мати певну логіку в контексті життя наших пращурів. Незалежно від цього, важливо не забувати, що це лише народні традиції та вірування, а не науково обґрунтовані факти.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!