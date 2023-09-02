Чому неправильно говорити "пішли" та "давайте": як ввічливо звертатися до людини українською

Українська мова є живою, різноманітною і виразною, і все більше громадян нашої країни віддають перевагу її використанню щоденно.

Проте інколи виникають ситуації, коли користувачам складно врахувати правила вживання афоризмів та наказового способу дієслів. На цю тему поділилася своїми знаннями викладач, методист та автор навчальних матеріалів на платформі "Є-мова", Оксана Гордійчук.

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Вона сказала, що після звертання до іншої особи ми часто висловлюємо наказ, прохання, побажання чи заклик до дії. Українською мовою найкраще виражати це за допомогою наказового способу дієслова. Замість фрази "пішли додому" слід вживати "ходімо додому", а замість "давайте зробимо це разом" – "зробімо це разом".

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"Чи можете ви сформулювати наказовий спосіб дієслів на основі слів "думати", "розглянути", "ввімкнути", "прати" та "напоїти"? Якщо ви не впевнені, то вас чекає приголомшливий світ пошуку інформації, яка допоможе вам оволодіти цими правилами", – розповіла Гордійчук.

Важливо наголосити, що вимовляючи прохання, ми повинні робити це ввічливо та з повагою, не забуваючи висловлювати подяку, коли отримуємо допомогу або коли наші прохання виконані. Ввічливість та доброзичливість завжди є ключами до позитивних взаємовідносин і взаєморозуміння.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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