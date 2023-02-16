З'явилося відео, як вночі сили ППО збили російську крилату ракету 'Калібр'

У ніч на 16 лютого російська федерація вкотре атакувала Україну. Окупанти випустили 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.

Зокрема, ворог запустив 12 крилатих ракет Х-101/Х-555, 8 крилатих ракет "Калібр", 12 крилатих ракет Х-22 та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Силами ППО було ліквідовано 14 з 32 російських ракет.

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У Повітряному командуванні "Південь" показали відео, як сьогодні вночі підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади ПКП збив російську крилату ракету "Калібр".

Відео дня

"Продовжуємо нашу боротьбу, нищимо ворога в українському небі!", – прокоментували ці кадри у Повітряному командуванні.

Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого та протягом дня російські війська здійснили кілька масованих ракетних атак по Україні. З кораблів, розташованих у Чорному морі, росіяни били крилатими ракетами морського базування типу "Калібр". Зокрема, уночі, зранку та вдень було здійснено 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, "Калібр".

У Командуванні Повітряних сил повідомили, що українські захисники збили 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

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