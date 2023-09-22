Чудернацькі боби едамаме: чим корисні та як приготувати (відео)
Едамаме — це зелені соєві боби, які часто подають як закуску в японських ресторанах. Ці боби зривають задовго до того, як вони повністю дозріють.
Вони мають ніжний, солодкий смак з легким трав'яним присмаком. Едамаме є хорошим джерелом білка, вітамінів і мінералів.
Боби едамаме знижують рівень холестерину, підвищують рівень енергії та покращують травлення.
Вони містять ізофлавони, які мають антиоксидантні властивості й можуть допомогти захистити від раку.
Як приготувати боби едамаме
Боби едамаме зазвичай їдять у сирому вигляді, але їх можна також варити, смажити або запікати. Щоб очистити боби едамаме, потрібно відрізати кінчики стручків і натиснути на боби, щоб вони випали.
Рецепт з бобами едамаме
Боби едамаме з соєвим соусом і імбиром
Інгредієнти:
- 1 склянка бобів едамаме
- 1 ст. л. соєвого соусу
- 1 ч. л. імбиру, натертого на дрібній тертці
- 1/2 ч. л. цукру
Приготування:
Відваріть боби едамаме в підсоленій воді протягом 5-7 хвилин, поки вони не стануть м'якими.
Злийте воду і додайте до бобів соєвий соус, імбир і цукор.
Добре перемішайте і подавайте.
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Можна приготувати смажений рис з бобами едамаме
Інгредієнти:
- Склянка рису
- склянка бобів едамаме
- 1/2 цибулі, нарізаної кубиками
- 2 зубчики часнику, подрібнені
- 1 ст. л. рослинної олії
- 1/2 ч. л. солі
- 1/4 ч. л. чорного перцю
Приготування:
Відваріть рис згідно з інструкцією на упаковці. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію. Додайте цибулю і часник і обсмажуйте, поки цибуля не стане м'якою. Додайте боби едамаме, рис, сіль і перець і добре перемішайте. Смажте ще 10 хвилин.
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