Причудливые бобы эдамаме: чем полезны и как приготовить (видео)

Эдамаме – это зеленые соевые бобы, которые часто подают в качестве закуски в японских ресторанах. Эти бобы срывают задолго до того, как они полностью созреют.

Они обладают нежным, сладким вкусом с легким травяным привкусом. Эдамаме является хорошим источником белка, витаминов и минералов.

Бобы эдамаме снижают уровень холестерина, повышают уровень энергии и улучшают пищеварение.

Они содержат изофлавоны, которые обладают антиоксидантными свойствами и могут помочь защитить от рака.

Как приготовить бобы эдамаме

Бобы эдамаме обычно едят в сыром виде, но их можно также варить, жарить или запекать. Чтобы очистить бобы эдамаме, нужно отрезать кончики стручков и нажать на бобы, чтобы они выпали.

Рецепт с бобами эдамаме

Бобы эдамаме с соевым соусом и имбирем

Ингредиенты:

1 стакан бобов эдамаме

1 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. имбиря, натертого на мелкой терке

1/2 ч. л. сахара

Приготовление:

Отварите бобы эдамаме в подсоленной воде в течение 5-7 минут, пока они не станут мягкими.

Слейте воду и добавьте в бобы соевый соус, имбирь и сахар.

Хорошо размешайте и подавайте.

Читайте также: Квашеная капуста с клюквой на зиму: простой рецепт от Клопотенко

Можно приготовить жареный рис с бобами.

Ингредиенты:

Стакан риса

стакан бобов эдамаме

1/2 лука, нарезанного кубиками

2 зубчика чеснока, измельченные

1 ст. л. растительного масла

1/2 ч. л. соли

1/4 ч. л. черного перца

Приготовление:

Отварите рис согласно инструкции на упаковке. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Добавьте лук и чеснок и обжаривайте, пока лук не станет мягким. Добавьте бобы в эдамаме, рис, соль и перец и хорошо перемешайте. Жарьте еще 10 минут.

Советуем также обратить внимание на рецепт рагу с баклажанами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!