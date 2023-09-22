Причудливые бобы эдамаме: чем полезны и как приготовить (видео)
Эдамаме – это зеленые соевые бобы, которые часто подают в качестве закуски в японских ресторанах. Эти бобы срывают задолго до того, как они полностью созреют.
Они обладают нежным, сладким вкусом с легким травяным привкусом. Эдамаме является хорошим источником белка, витаминов и минералов.
Бобы эдамаме снижают уровень холестерина, повышают уровень энергии и улучшают пищеварение.
Они содержат изофлавоны, которые обладают антиоксидантными свойствами и могут помочь защитить от рака.
Как приготовить бобы эдамаме
Бобы эдамаме обычно едят в сыром виде, но их можно также варить, жарить или запекать. Чтобы очистить бобы эдамаме, нужно отрезать кончики стручков и нажать на бобы, чтобы они выпали.
Рецепт с бобами эдамаме
Бобы эдамаме с соевым соусом и имбирем
Ингредиенты:
- 1 стакан бобов эдамаме
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. имбиря, натертого на мелкой терке
- 1/2 ч. л. сахара
Приготовление:
Отварите бобы эдамаме в подсоленной воде в течение 5-7 минут, пока они не станут мягкими.
Слейте воду и добавьте в бобы соевый соус, имбирь и сахар.
Хорошо размешайте и подавайте.
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Можно приготовить жареный рис с бобами.
Ингредиенты:
- Стакан риса
- стакан бобов эдамаме
- 1/2 лука, нарезанного кубиками
- 2 зубчика чеснока, измельченные
- 1 ст. л. растительного масла
- 1/2 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. черного перца
Приготовление:
Отварите рис согласно инструкции на упаковке. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Добавьте лук и чеснок и обжаривайте, пока лук не станет мягким. Добавьте бобы в эдамаме, рис, соль и перец и хорошо перемешайте. Жарьте еще 10 минут.
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