Квашеная капуста с клюквой на зиму: простой рецепт от Клопотенко

Одной из вкуснейших осенних заготовок на зиму является квашеная капуста. Она богата витамином С и хорошо влияет на органы пищеварения.

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился собственным рецептом квашеной капусты, в которую он добавляет клюкву (можно заменить калиной). Он советует выбирать для этого рецепта сочную и плотную белокочанную капусту, чтобы она вышла хрустящей и могла простоять до конца зимы.

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Ингредиенты:

2 кг белокочанной капусты

2 ст. л. соли

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1 ст. л. сахара

1 ст. л. сухого укропа

1 ч. л. тмина

2 морковки

горсть клюквы или калины по желанию

Как готовить:

Капусту промойте, обсушите и нашинкуйте.

Посыпьте капусту солью, сахаром, добавьте укроп и тмин. Хорошо помните ее руками, чтобы она начала пускать сок. Если вам кажется, что соли недостаточно, добавьте по вкусу столько, сколько вам понравится.

Морковь натрите на терке и добавьте ее в капусту вместе с клюквой (или калиной) и перемешайте.

В стерильную стеклянную банку плотно выложите капусту, слегка прижимая. Затем сложите чистую марлю в несколько раз и накройте ею банку, зафиксировав резинкой.

Поставьте банку в немалую миску, чтобы жидкость, выделяемая во время квашения, стекала в миску.

"Два раза в день "прокалывайте" капусту деревянной палочкой до дна в нескольких местах, чтобы пузырьки воздуха могли свободно выйти. Если этого не делать, капуста может горчить", – объяснил Клопотенко.

Кваситься капуста будет 3-4 дня, сок капусты в банке должен стать прозрачным и светлым. Готовую капусту накройте чистой крышкой и поставьте в холодильник или в холодный погреб.

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