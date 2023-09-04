Приготуйте ідеальний хрумкий бекон без краплі олії: секрети шеф-кухарів

Хрусткий бекон важко опанувати, не пересмаживши його. Втім, один шеф-кухар стверджує, що знає найкращий метод смаження бекону, який можу відтворити кожен.

Ройс Бетель розповів про свій експертний кулінарний прийом, і, на подив багатьох людей, він не передбачає смаження в олії. Натомість кулінарний фахівець запропонував використовувати воду, щоб отримати ідеально хрусткий бекон, повідомляє Express.co.uk.

Cпосіб варіння вимагає лише невеликої кількості води на етапі кип’ятіння. Ройс пояснив, що рідина використовується для опосередкованого сприяння хрусткій консистенції шляхом контролю температури сковороди.

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Причина, чому цей метод працює так добре, полягає в тому, що бекон складається з двох частин на кожну смужку – жир і м’язи. М’язи готуються надзвичайно швидко, але жиру потрібно більше часу/

Щоб приготувати бекон, просто покладіть його сирим у холодну каструлю з антипригарним покриттям, а потім додайте стільки води з-під крана, щоб покрити м’ясо.

Вода запобігає підвищенню температури, що дає жиру час витопитися. Тож м’ясо та жир закінчують готуватися одночасно.

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