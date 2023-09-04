Приготовьте идеальный хрустящий бекон без капли масла: секреты шеф-поваров

Хрустящий бекон трудно овладеть, не пережарив его. Впрочем, один шеф-повар утверждает, что знает самый лучший метод жарки бекона, который мог воспроизвести каждый.

Ройс Бетель рассказал о своем экспертном кулинарном приеме, и, к удивлению многих людей, он не предусматривает жарки в масле. Кулинарный специалист предложил использовать воду, чтобы получить идеально хрустящий бекон, сообщает Express.co.uk.

Способ варки требует небольшого количества воды на этапе кипячения. Ройс пояснил, что жидкость используется для опосредованного содействия хрустящей консистенции путем контроля температуры сковороды.

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Причина, почему этот метод работает так хорошо, заключается в том, что бекон состоит из двух частей на каждую полоску – жир и мышцы. Мышцы готовятся чрезвычайно быстро, но жиру нужно больше времени.

Чтобы приготовить бекон, просто положите его в холодную кастрюлю с антипригарным покрытием, а затем добавьте столько воды из-под крана, чтобы покрыть мясо.

Вода предотвращает повышение температуры, что дает жиру время вытопиться. Так что мясо и жир заканчивают готовиться одновременно.

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