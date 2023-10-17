Призведе до самотності та проблем зі здоров'ям: Чому не слід тримати вдома доларове дерево

Заміокулькас, часто відомий як "доларове дерево", є популярною кімнатною рослиною завдяки своєму прекрасному листям та мінімальним вимогам до догляду.

Ця рослина стала символом багатства та процвітання, але існують певні альтернативні погляди щодо того, чи варто її тримати вдома, пише OBOZREVATEL.

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Важливо зазначити, що заміокулькас містить токсичний сік у своєму листі, стеблі та кореневищі. Прямий контакт з цим соком може призвести до подразнення шкіри і виникнення невеликих опікових плям.

Крім того, цей сік може викликати розлади травлення, порушення зору та алергічні реакції, такі як нежить, кашель та висип. Тому варто бути особливо обережними, коли у вас є маленькі діти, домашні тварини або особи з алергіями, і ви вирішили тримати заміокулькас вдома. Під час операцій з цією рослиною рекомендується використовувати рукавички.

У народних прикметах існують різні переконання щодо доларового дерева. Деякі вірування вказують на те, що його отруйний характер може вплинути не лише на фізичне здоров'я, але й на психологічний стан власника.

Зокрема, заміокулькас отримав ім'я "мужегона" оскільки вірувалося, що він призводить до невдач у романтичних стосунках і може призвести до самотності жінок.

Проте існують і позитивні легенди про доларове дерево. Зазвичай вони пов'язані з його цвітінням, яке вважається позитивним знаком. Цвітіння заміокулькаса може передбачати радісні події, такі як одруження, вагітність, успіх в кар'єрі та фінансове процвітання.

Навпаки, якщо заміокулькас починає в'янути і загибати, це може розглядатися як передчуття можливих фінансових труднощів для його власників.

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