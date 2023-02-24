Прощена неділя: як правильно підібрати слова та картинки-вибачення

В Україні до 26 лютого триватиме святкування Масниці. В останній день цього тижня буде відзначатися Прощена неділя.

Цього дня заведено вибачати всім, хто завдав вам неприємностей та самим просити вибачення перед тими, кого ви могли образити. Щобільше, цього дня заборонено ображатися та згадувати комусь старі образи.

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Перепрошувати потрібно одразу, як почнеться неділя. Тобто з самого ранку спочатку перепросіть у тих, з ким живете поруч. Старші члени сім'ї мають просити вибачення у молодших, а потім навпаки. Коли у вас попросили вибачення, потрібно сказати: "Бог простить і я прощаю". Якщо з якихось причин ви поки не можете вибачити цій людині, тобі треба відповісти: "Я поки не можу тебе пробачити, але я щиро бажаю, щоб Бог пробачив тобі".

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Треба пам'ятати, що просячи вибачення, людина просить не осуду з боку інших, а просто визнає, що завдала своїми словами чи діями болю й жалкує про це. Але й прохання про прощення має бути щирим, що є головним правилом, і жодного спеціального тексту для цієї традиції не передбачено.

Проте якщо ви не можете добрати слів, аби перепросити за свої вчинки, то пропонуємо такі варіанти вибачень:

У Прощену неділю хочу від душі просити вибачення за все: за грубість і непорозуміння, за легковажність і дурні вчинки, за поганий настрій і різкі слова.

Як правильно просити вибачення у Прощену неділю

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Прошу залишити всі образи в минулому і продовжувати свій життєвий шлях з відкритою душею і серцем, що щиро любить. Бажаю, щоб поряд завжди були улюблені та близькі люди, щоб у стосунках із ними панувала довіра та взаємоповага. У напрочуд світле і хвилююче свято Прощеної неділі давай щедро пробачимо один одному мимовільні образи. І нехай цей простий крок допоможе нам набути душевної гармонії та серцевого спокою. Бажаю тобі безтурботного щастя та лише радісних подій!

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У Прощену неділю я щиро прошу мене за все пробачити. Прошу залишити все погане в минулому, прошу не згадувати про сварки та образи, прошу не шкодувати і не сумувати. Бажаю, щоб у серці жило щастя, щоб душа була сповнена гармонії та натхнення, щоб кохані та дорогі серцю люди завжди були поряд з тобою.

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Нехай у твоєму серці завжди панують мир, лад і спокій! Відпусти всі образи та смутку, не зберігай сміття у своїй душі, адже це ні до чого! Нехай кожну твою мить наповнюється ясним світлом і тільки добрими подіями! Усміхайся і даруй цьому світу лише позитив!

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У прекрасне і світле весняне свято Прощеної неділі я хочу щиро попросити пробачення. Залишімо в минулому всі наші образи чи непорозуміння, і, взявшись за руки, з упевненістю вступимо з тобою в нову весну, яка обов'язково стане кращою за попередню. Я дуже тебе прошу не тримати на мене зла за ті слова, які були сказані згоряння, я сама давно про них пошкодувала. Я не хотіла і не хочу поранити тебе необережним вчинком. Я завжди намагалася думати тільки про тебе і про те, як буде краще для тебе, адже ти моя молодша сестричка, для якої я готова зробити все на світі. Я точно знаю, що ти з розумінням зможеш поставитися до моїх слів і зробити правильні висновки. Господь дав нам це свято, щоб щиро покаятися перед тими, хто був нами скривджений.

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Сьогодні я прошу у тебе вибачення і дуже сподіваюся, що ти знайдеш у своєму серці сили залишити все погане у минулому.

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Сьогодні, я перепрошую за все, щоб сказано і зроблено. Нехай те, що так обтяжувало серце, покине нашу душу та думки. Адже прощати означає бути прощеним. Прости мене!

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З прощеною неділею! Нехай у цей день ваша душа максимально наблизиться до Бога. Не тримайте ні на кого зла, відпустіть образи і пробачте всім, хто колись навмисне чи ненароком вас засмутив! Бажаю вам спокою в душі, гармонії, Божої благодаті, доброти та смирення!

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Як багато означає "вибач", сказане від щирого серця. Сьогодні я хочу попросити пробачення за все, що було зроблено і сказано. Нехай погане залишиться позаду, а найкраще не забариться.

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Життя без провини і образ чудова! У цей незрівнянний день прошу мене пробачити і отримати вибачення у відповідь. Нехай світ, у якому ти живеш, буде нескінченно захоплюючим, радісним та безпечним. Бажаю, щоб тебе в ньому завжди оточували неймовірно щасливі та всепрощаючі люди.

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У світле свято Прощеної неділі я хочу просити вибачення перед тобою. Наша дружба триває вже довгі роки, за цей час ми стали по-справжньому близькими та рідними людьми. Увесь час я намагалася зробити все, щоб допомогти тобі у важких ситуаціях і поряд. Я знаю, що ти обов'язково підставиш мені своє плече у скрутну хвилину і ніколи не дозволиш залишитися зі своїми проблемами наодинці. Я дуже ціную це, але, на жаль, рідко говорю тобі про це. У таке прекрасне та світле свято мені хочеться, щоб ти знав, як багато значиш у моєму житті. Наповни своє життя теплом, світлом і новою весною, яка скоро розпуститься, а я обіцяю, що завжди буду поряд і поділю з тобою радість чи прикрості. Вибач мені, якщо я справді винна перед тобою і дозволь залишатися тією людиною, яку ти з гордістю назвеш другом.

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З прощеною неділею! У цей світлий день хочеться просити вибачення за мимовільні образи і побажати добра, щастя, маленьких несподіваних радостей, побільше яскравих фарб у житті і звичайно ж міцного здоров'я!

Картинки привітання на Прощену неділю

Як просити вибачення у рідних:

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Нехай це Прощене воскресіння очистить твою душу від зла, образ і прикростей! Пробач тих, хто завдав тобі болю, попроси прохання у скривджених тобою, щоб твоє життя стало ще прекраснішим, а душа розквітла від щастя! І я всім серцем прошу пробачити мені, якщо мої слова чи вчинки чимось засмутили тебе!

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У цей світлий день прошу пробачити мені! Нехай усі образи, сварки, слова залишаться у минулому! За всі допущені помилки, випадкову грубість та неприємні розмови вибачте, і нехай простить Вас Бог!

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У святе свято Прощену неділю хочу просити вибачення перед усіма, кого образив, і побажати великого світлого кохання, щастя і добра! Нехай у цей день усі образи розчиняться, а ваші серця наповнить спокій та радість! Нехай з вами поряд завжди будуть люди, які зможуть зігріти вас своїм теплом та підтримати у будь-якій ситуації! З прощеною неділею!

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Нехай Прощена неділя обдарує своєю немислимою благодаттю, легкою, як повітряні хмари, огортає життєдайним натхненням, підбадьорливим і свіжим, як раптовий подих теплого вітру, і поселить у серці радість, чисту й глибоку, як незвичайне ніжне небо!

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