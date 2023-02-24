Прощенное воскресенье: как правильно подобрать слова и картинки-извинения

В Украине до 26 февраля будет длиться празднование Масленицы. В последний день этой недели будет отмечаться Прощеное воскресенье.

В этот день принято прощать всех, кто доставил вам неприятности и просить прощения перед теми, кого вы могли оскорбить. Более того, в этот день запрещено обижаться и вспоминать кому-то старые образы.

Читайте также: Масленица 2023: история праздника, традиции и запреты

Извиняться нужно сразу, как начнется воскресенье. То есть с самого утра сначала извинитесь перед теми, с кем живете рядом. Старшие члены семьи должны просить прощения у младших, а затем наоборот. Когда у вас извинились, нужно сказать: "Бог простит и я прощаю". Если по каким-то причинам вы пока не можете простить этого человека, нужно ответить: "Я пока не могу тебя простить, но я искренне желаю, чтобы Бог простил тебя".

Видео дня

Надо помнить, что извиняясь, человек просит не осуждения со стороны других, а просто признает, что причинила своими словами или действиями боли и сожалеет об этом. Но и просьба о прощении должна быть искренней, что является главным правилом, и никакого специального текста для этой традиции не предусмотрено.

Однако если вы не можете подобрать слова, чтобы извиниться за свои поступки, то предлагаем следующие варианты извинений:

В Прощеное воскресенье хочу от души извиняться за все: за грубость и недоразумение, за легкомыслие и глупые поступки, за плохое настроение и резкие слова.

Как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье

***

Прошу оставить все образы в прошлом и продолжать свой жизненный путь с открытой душой и искренне любящим сердцем. Желаю, чтобы всегда были любимые и близкие люди, чтобы в отношениях с ними царило доверие и взаимоуважение. В удивительно светлый и волнующий праздник Прощеного воскресенья давай щедро простим друг другу непроизвольные образы. И пусть этот простой шаг поможет нам обрести душевную гармонию и сердечный покой. Желаю тебе беззаботного счастья и радостных событий!

***

В Прощеное воскресенье я искренне прошу меня простить. Прошу оставить все плохое в прошлом, прошу не вспоминать о ссорах и оскорблениях, прошу не жалеть и не унывать. Желаю, чтобы в сердце жило счастье, чтобы душа была исполнена гармонии и вдохновения, чтобы любимые и дорогие сердцу люди всегда были рядом с тобой.

***

Пусть в твоем сердце всегда царят мир, порядок и покой! Отпусти все обиды и печали, не храни мусор в своей душе, ведь это ни при чем! Пусть каждый твой момент наполняется ясным светом и только добрыми событиями! Улыбайся и даруй этому миру только позитив!

***

В прекрасный и светлый весенний праздник Прощеного воскресенья я хочу искренне попросить прощения. Оставим в прошлом все наши образы или недоразумения, и, взявшись за руки, с уверенностью вступим с тобой в новую весну, которая обязательно станет лучше предыдущей. Я очень тебя прошу не держать на меня зла за те слова, которые были сказаны сгоранием, я сама давно о них пожалела. Я не хотела и не хочу ранить тебя неосторожным поступком. Я всегда пыталась думать только о тебе и о том, как будет лучше для тебя, ведь ты моя младшая сестренка, для которой я готова сделать все на свете. Я точно знаю, что ты с пониманием сможешь отнестись к моим словам и сделать правильные выводы. Господь дал нам этот праздник, чтобы искренне покаяться перед теми, кто был нами обижен.

***

Сегодня я прошу у тебя прощения и очень надеюсь, что ты найдешь в своем сердце силы оставить все плохое в прошлом.

***

Сегодня, я извиняюсь за все, чтобы сказано и сделано. Пусть то, что так тяготило сердце, покинет нашу душу и мысли. Ведь прощать значит быть прощенным. Прости меня!

***

С прощенным воскресеньем! Пусть в этот день ваша душа максимально приблизится к Богу. Не держите ни на кого зла, отпустите оскорбления и простите всех, кто когда-то умышленно или ненароком вас расстроил! Желаю вам покоя в душе, гармонии, благодати Божией, доброты и смирения!

***

Как много значит "извини", сказанное от всей души. Сегодня я хочу извиниться за все, что было сделано и сказано. Пусть плохое останется позади, а лучше не замешкается.

***

Жизнь без вины и образ великолепна! В этот бесподобный день прошу меня простить и получить извинения в ответ. Пусть мир, в котором ты живешь, будет бесконечно увлекательным, радостным и безопасным. Желаю, чтобы тебя в нем всегда окружали невероятно счастливые и всепрощающие люди.

***

В светлый праздник Прощеного воскресенья я хочу извиняться перед тобой. Наша дружба длится долгие годы, за это время мы стали по-настоящему близкими и родными людьми. Все время я пыталась сделать все, чтобы помочь тебе в трудных ситуациях и рядом. Я знаю, что ты обязательно подставишь мне свое плечо в трудную минуту и никогда не разрешишь остаться со своими проблемами наедине. Я очень ценю это, но, к сожалению, редко говорю тебе об этом. В такой прекрасный и светлый праздник мне хочется, чтобы ты знал, как много значится в моей жизни. Наполни свою жизнь теплом, светом и новой весной, которая скоро распустится, а я обещаю, что всегда буду рядом и разделю с тобой радость или огорчение. Прости меня, если я действительно виновата перед тобой и позволь оставаться тем человеком, которого ты с гордостью назовешь другом.

***

С прощенным воскресеньем! В этот светлый день хочется извиняться за непроизвольные обиды и пожелать добра, счастья, маленьких неожиданных радостей, побольше ярких красок в жизни и конечно же крепкого здоровья!

Картинки поздравления на Прощенное воскресенье

Как просить прощения у родных:

***

Пусть это Прощенное воскресение очистит твою душу от зла, обид и огорчений! Прости тех, кто причинил тебе боль, попроси просьбы у обиженных тобой, чтобы твоя жизнь стала еще прекраснее, а душа расцвела от счастья! И я всем сердцем прошу простить меня, если мои слова или поступки чем-то огорчили тебя!

***

В этот светлый день прошу простить меня! Пусть все обиды, ссоры, слова останутся в прошлом! За все допущенные ошибки, случайную грубость и неприятные разговоры извините, и да простит Вас Бог!

***

В святой праздник Прощеное воскресенье хочу извиняться перед всеми, кого обидел, и пожелать большой светлой любви, счастья и добра! Пусть в этот день все образы растворятся, а ваши сердца наполнят покой и радость! Пусть с вами рядом всегда будут люди, которые могут согреть вас своим теплом и поддержать в любой ситуации! С прощенным воскресеньем!

***

Пусть Прощеное воскресенье одарит своей немыслимой благодатью, легкой, как воздушные облака, окутывает животворным вдохновением, бодрящим и свежим, как внезапное дыхание теплого ветра, и поселит в сердце радость, чистую и глубокую, как необыкновенное нежное!

Читайте также: Какие изменения в новом календаре УГКЦ и когда будут праздновать Пасху и Рождество

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!