Просто змастіть цим та киньте в духовку на 25 хвилин: простий рецепт запеченої кукурудзи

Скоро настане сезон свіжої кукурудзи, яку зазвичай варять, запікають або використовують як інгредієнт в різних стравах. Якщо ви хочете вже насолодитись смаком молодої кукурудзи, читайте наш матеріал.

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Українська кулінарна блогерка Олена Мироненко у своєму Instagram поділилася цікавим лайфхаком з приготування вершкової кукурудзи у духовці, щоб насолоджуватися соковитими та ароматними качанами протягом літнього сезону. Процес готування надзвичайно простий і включає кілька простих кроків.

Ось як приготувати вершкову кукурудзу в духовці:

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Змастіть кукурудзу щедро вершковим маслом, ретельно розподіляючи його по поверхні качанів. Посоліть кукурудзу за своїм смаком і покладіть її у пакет для запікання. За бажанням, можна додати додаткові приправи, такі як сухий часник, копчена паприка або італійські трави, для підвищення аромату та смаку страви. Поставте пакет із кукурудзою у нагріту духовку, запікайте протягом 25 хвилин при температурі 200 ºC.

Готові качани вершкової кукурудзи з духовки будуть надзвичайно смачними та соковитими, а відтінок вершкового масла додасть їм незабутнього літнього смаку. Цей простий і швидкий рецепт стане ідеальним варіантом для приготування кукурудзи на будь-якому святі або просто для задоволення смакових почуттів у будні дні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як законсервувати кукурудзу в домашніх умовах.

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