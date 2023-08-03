Просто смажьте этим и бросьте в духовку на 25 минут: простой рецепт запеченной кукурузы

Скоро придет сезон свежей кукурузы, которую обычно варят, запекают или используют как ингредиент в разных блюдах. Если вы хотите насладиться вкусом молодой кукурузы, читайте наш материал.

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Украинская кулинарная блоггерша Елена Мироненко в своем Instagram поделилась интересным лайфхаком по приготовлению сливочной кукурузы в духовке, чтобы наслаждаться сочными и ароматными кочерыжками в течение летнего сезона. Процесс приготовления чрезвычайно прост и включает в себя несколько простых шагов.

Вот как приготовить сливочную кукурузу в духовке:

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Смажьте кукурузу щедро сливочным маслом, тщательно распределяя его по поверхности кочанов. Посолите кукурузу по своему вкусу и положите в пакет для запекания. По желанию можно добавить дополнительные приправы, такие как сухой чеснок, копченая паприка или итальянские травы, для повышения аромата и вкуса блюда. Поставьте пакет с кукурузой в нагретый духовой шкаф, запекайте в течение 25 минут при температуре 200 ºC.

Готовые початки сливочной кукурузы из духовки будут необыкновенно вкусными и сочными, а оттенок сливочного масла придаст им незабываемый летний вкус. Этот простой и быстрый рецепт станет идеальным вариантом для приготовления кукурузы на любом празднике или просто для удовлетворения вкуса в будние дни.

Напомним, ранее мы писали о том, как законсервировать кукурузу в домашних условиях.

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