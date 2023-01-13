"Рапіра на базі мотолиги": українські військові показали саморобну САУ (відео)

Українські військові для знищення російських окупантів використовують різні методи. Навіть ті, які придумали самостійно.

Так, винахідники у лавах Збройних сил України показали саморобну самохідну артилерійську установку. Відео опублікували в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

У дописі зауважили, що такими умільцями виявилися бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Цей винахід назвали "рапіра на базі мотолиги".

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Раніше бійці бригади у Facebook показали, як працюють понаднормово, аби 152-міліметрові подарунки були доставлені загарбникам швидко й точно.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, що росія знову готує наступ. На його думку, зараз вони намагаються зібрати всі сили та боєприпаси.

Професор політичних наук Ратгарського університету США Олександр Мотиль зробив прогноз щодо війни проти України. На його думку, в лютому 2022 року ніхто не міг уявити, що Україна здатна перемагати.

Нещодавно путін змінив головнокомандувача війною в Україні, повернувши генерала Валерія Герасимова. За деякими даними, він надав йому три місяці на виконання бойових задач, після яких того будуть очікувати серйозні проблеми.

Раніше журналіст Іван Яковіна спрогнозував, що чекає на Україну у разі взяття однієї з гарячих точок - Соледара. Якщо Євген Пригожин, учасники ПВК "Вагнер" якого штурмують місто, зможе показати ефективність, то путін надасть йому півмільйонну армію для весняного походу на Київ.

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