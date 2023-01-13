"Рапира на базе мотолыги": украинские военные показали самодельную САУ (видео)

Украинские военные для уничтожения российских оккупантов используют разные методы. Даже те, которые придумали самостоятельно.

Так, изобретатели в рядах Вооруженных сил Украины показали самодельную самоходную артиллерийскую установку. Видео опубликовали в Telegram-канале "Оперативний ЗСУ".

В сообщении отметили, что такими умельцами оказались бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Настоящее изобретение назвали "рапира на базе мотолиги".

Видео дня

Ранее бойцы бригады в Facebook показали, как работают сверхурочно, чтобы 152-миллиметровые подарки были доставлены захватчикам быстро и точно.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников спрогнозировал, что Россия снова готовит наступление. По его мнению, сейчас они пробуют собрать все силы и боеприпасы.

Профессор политических наук Ратгарского университета США Александр Мотыль сделал прогноз войны против Украины. По его мнению, в феврале 2022 года никто не мог вообразить, что Украина способна побеждать.

Недавно пути сменил главнокомандующего войной в Украине, вернув генерала Валерия Герасимова. По некоторым данным, он предоставил ему три месяца на выполнение боевых задач, после которых будут ожидать серьезные проблемы.

Ранее журналист Иван Яковлина спрогнозировал, что ждет Украину в случае взятия одной из горячих точек – Соледара. Если Евгений Пригожин, участники ППК "Вагнер" которого штурмуют город, сможет показать эффективность, то пути предоставит ему полумиллионную армию для весеннего похода на Киев.

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