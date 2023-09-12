Рецепт галети зі сливами та кисломолочним сиром
Хрумке пісочне тісто з ніжною сирною масою та сливою створюють неймовірне поєднання. Рецептом поділився Shuba.
Інгредієнти:
Тісто
Жовтки курячі – 1 шт.
Масло вершкове 82% – 80 г
Борошно – 200 г
Цукор – 2 ст. л.
Холодна вода – 2 ст. л.
Сіль – за смаком
Сирна маса
Сир кисломолочний 9% – 350 г
Яйце куряче, велике – 1 шт.
Цукор – 2 ст. л.
Сметана 20% – 65 г
Крохмаль картопляний – 10 г
Цукор ванільний – за смаком
Фрукти
Сливи – 300 г
Крохмаль картопляний – 10 г
Цукрова пудра – 1 ст. л.
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Спосіб приготування:
Зробіть тісто. У просіяне борошно натріть на тертушці охолоджене масло, додайте жовток, сіль, цукор, воду й замісіть тісто. Загорніть у плівку та покладіть на годину в холодильник.
Сир перетріть або перебийте блендером з яйцем, ваніллю, цукром, сметаною (чи йогуртом), крохмалем. Поріжте сливи.
Духовку розігрійте до 180 °C.
Дістаньте з холодильника тісто й на пергаменті розкачайте колом 30-32 см в діаметрі.
Перенесіть тісто з пергаментом на невисоке деко. Зверху на тісто викладіть сирну масу, відступивши від країв 1,5-2 см.
На сир викладіть шматочки слив і присипте крізь сито крохмалем з пудрою. Сформуйте бортики. Ви можете змастити їх яйцем та присипати кунжутом, але не обов'язково.
Випікайте 40 хвилин.
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