Рецепт галети зі сливами та кисломолочним сиром

Хрумке пісочне тісто з ніжною сирною масою та сливою створюють неймовірне поєднання. Рецептом поділився Shuba.

Інгредієнти:

Тісто

Жовтки курячі – 1 шт.

Масло вершкове 82% – 80 г

Борошно – 200 г

Цукор – 2 ст. л.

Холодна вода – 2 ст. л.

Сіль – за смаком

Сирна маса

Сир кисломолочний 9% – 350 г

Яйце куряче, велике – 1 шт.

Цукор – 2 ст. л.

Сметана 20% – 65 г

Крохмаль картопляний – 10 г

Цукор ванільний – за смаком

Фрукти

Сливи – 300 г

Крохмаль картопляний – 10 г

Цукрова пудра – 1 ст. л.

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Спосіб приготування:

Зробіть тісто. У просіяне борошно натріть на тертушці охолоджене масло, додайте жовток, сіль, цукор, воду й замісіть тісто. Загорніть у плівку та покладіть на годину в холодильник.

Сир перетріть або перебийте блендером з яйцем, ваніллю, цукром, сметаною (чи йогуртом), крохмалем. Поріжте сливи.

Духовку розігрійте до 180 °C.

Дістаньте з холодильника тісто й на пергаменті розкачайте колом 30-32 см в діаметрі.

Перенесіть тісто з пергаментом на невисоке деко. Зверху на тісто викладіть сирну масу, відступивши від країв 1,5-2 см.

На сир викладіть шматочки слив і присипте крізь сито крохмалем з пудрою. Сформуйте бортики. Ви можете змастити їх яйцем та присипати кунжутом, але не обов'язково.

Випікайте 40 хвилин.

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