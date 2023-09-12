Рецепт галеты со сливами и сыром

Хрустящее песочное тесто с нежной творожной массой и сливой создают невероятное сочетание. Рецептом поделился Shuba.

Ингредиенты:

Тесто

Желтки куриные – 1 шт.

Масло сливочное 82% – 80 г

Мука – 200 г

Сахар – 2 ст. л.

Холодная вода – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Сырная масса

Сыр кисломолочный 9% – 350 г

Яйцо куриное, крупное – 1 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Сметана 20% – 65 г

Крахмал картофельный – 10 г

Сахар ванильный – по вкусу

Фрукты

Сливы – 300 г

Крахмал картофельный – 10 г

Сахарная пудра – 1 ст. л.

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Способ приготовления:

Сделайте тесто. В просеянную муку натрите на терке охлажденное масло, добавьте желток, соль, сахар, воду и замесите тесто. Заверните в пленку и положите на час в холодильник.

Сыр перетрите или перебейте блендером с яйцом, ванилью, сахаром, сметаной (или йогуртом), крахмалом. Порежьте сливы.

Разогрейте духовку до 180 °C.

Достаньте из холодильника тесто и на пергаменте раскатайте кругом 30-32 см в диаметре.

Перенесите тесто с пергаментом на невысокий противень. Сверху на тесто выложите творожную массу, отступив от краев 1,5-2 см.

На творог выложите кусочки слив и присыпьте сквозь сито крахмалом с пудрой. Сформируйте бортики. Вы можете смазать их яйцом и присыпать кунжутом, но не обязательно.

Выпекайте 40 минут.

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