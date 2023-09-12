Рецепт галеты со сливами и сыром
Хрустящее песочное тесто с нежной творожной массой и сливой создают невероятное сочетание. Рецептом поделился Shuba.
Ингредиенты:
Тесто
Желтки куриные – 1 шт.
Масло сливочное 82% – 80 г
Мука – 200 г
Сахар – 2 ст. л.
Холодная вода – 2 ст. л.
Соль – по вкусу
Сырная масса
Сыр кисломолочный 9% – 350 г
Яйцо куриное, крупное – 1 шт.
Сахар – 2 ст. л.
Сметана 20% – 65 г
Крахмал картофельный – 10 г
Сахар ванильный – по вкусу
Фрукты
Сливы – 300 г
Крахмал картофельный – 10 г
Сахарная пудра – 1 ст. л.
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Способ приготовления:
Сделайте тесто. В просеянную муку натрите на терке охлажденное масло, добавьте желток, соль, сахар, воду и замесите тесто. Заверните в пленку и положите на час в холодильник.
Сыр перетрите или перебейте блендером с яйцом, ванилью, сахаром, сметаной (или йогуртом), крахмалом. Порежьте сливы.
Разогрейте духовку до 180 °C.
Достаньте из холодильника тесто и на пергаменте раскатайте кругом 30-32 см в диаметре.
Перенесите тесто с пергаментом на невысокий противень. Сверху на тесто выложите творожную массу, отступив от краев 1,5-2 см.
На творог выложите кусочки слив и присыпьте сквозь сито крахмалом с пудрой. Сформируйте бортики. Вы можете смазать их яйцом и присыпать кунжутом, но не обязательно.
Выпекайте 40 минут.
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