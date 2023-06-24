росія атакувала ракетами Україну: є влучання в багатоповерхівку в Києві, в Дніпрі знищено будинки повністю (фото, відео)

У Києві Дніпрі, Харкові та Кременчуці вночі 24 червня прогриміла серія вибухів, працювали сили протиповітряної оборони, у столиці уламками ворожої цілі пошкодило багатоповерхівку.

Про це повідомив голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"В Соломʼянському районі уламки ракети влучили в автомобільну стоянку. Бригади екстрених служб - на місці. Задимлення і на верхніх поверхах житлового будинку поруч зі стоянкою. Пожежні обстежують", – написав Кличко у соцмережі.

У КМВА повідомили, що у Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків є пошкодження багатоповерхівки, виникла пожежа.

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Пізніше у КМВА уточнили, що у Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків на 24–поверхову будівлю виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

"Внаслідок влучання уламків в 25-поверховий будинок в Соломʼянському районі сталося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах будівлі із загораннями окремими осередками по поверхах. Пожежу локалізовано о 04.40, ліквідовано о 06:30. Внаслідок атаки травми різного ступеню важкості отримало 11 чоловік, 3 з них - госпіталізовано. Виявлено тіла 2 загиблих людей", – написав Попко.

У Дніпрі близько 2:43 пролунали вибухи. Згодом у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що місцеві мешканці чули звуки роботи ППО – оборонці українського неба працювали по ворожих цілях.

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Чергова серія вибухів пролунала в місті близько 3:17.

О 4:24 міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни знову обстріляли приватний сектор в місті.

"Жодної військової цілі. Декілька будинків зруйновано вщент. Величезна вирва після вибуху. Є постраждалі. Всі служби працюють. … Подробиці згодом від ВЦА", – написав мер.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак згодом у своєму Telegram-каналі написав, що станом на 7:30 відомо про 8 поранених, серед них двоє дітей. Четверо людей госпіталізовані.

''Вщент знищені 4 приватні будинки. Ще 25 — пошкоджені. Побиті 5 господарських споруд. Понівечені майже два десятки авто та газогін. Також є влучання по інфраструктурному об'єкту. Інформацію уточнюють.''

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов о 3:04 повідомив про черговий ворожий обстріл обласного центру.

''Увага, жителі Харкова та області, окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях'', – наголосив очільник ОВА.

Також інформацію про вибухи підтвердив міський голова Ігор Терехов. О 3:14 у Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що в напрямку Харківщини летять російські ракети Х-22. Через 10 хвилин у місті пролунали ще 3 вибухи.

Згодом Терехов повідомив, що по Слобідському району було щонайменше 3 прильоти.

"Попередньо – ракетами С-300. В одному випадку потрапляння у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС. Наразі інформації про постраждалих немає", – написав міський голова.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов о 3:04 повідомив про черговий ворожий обстріл обласного центру.

''Увага, жителі Харкова та області, окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях'', – наголосив очільник ОВА.

Також інформацію про вибухи підтвердив міський голова Ігор Терехов. О 3:14 у Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що в напрямку Харківщини летять російські ракети Х-22. Через 10 хвилин у місті пролунали ще 3 вибухи.

Згодом Терехов повідомив, що по Слобідському району було щонайменше 3 прильоти.

"Попередньо – ракетами С-300. В одному випадку потрапляння у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС. Наразі інформації про постраждалих немає", – написав міський голова.

Нагадаємо, у ніч проти 23 червня російські бойовики використали крилаті ракети для атак по Україні.

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