россия атаковала ракетами Украину: есть попадание в многоэтажку в Киеве, в Днепре уничтожены дома полностью (фото, видео)

В Киеве в Днепре, Харькове и Кременчуге ночью 24 июня прогремела серия взрывов, работали силы противовоздушной обороны, в столице обломками враждебной цели повредило многоэтажку.

Об этом сообщил глава Киева Виталий Кличко в Telegram.

"В Соломенском районе обломки ракеты попали в автомобильную стоянку. Бригады экстренных служб – на месте. Задым и на верхних этажах жилого дома рядом со стоянкой. Пожарные обследуют", – написал Кличко в соцсети.

В КМВА сообщили, что в Соломенском районе в результате падения обломков повреждение многоэтажки, возник пожар.

Позже в КМВА уточнили, что в Соломенском районе в результате падения обломков на 24-этажное здание возникли разрушения и возгорания на 16, 17 и 18 этажах.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

"В результате попадания обломков в 25-этажный дом в Соломенском районе произошло частичное разрушение строительных конструкций на 16, 17, 18, 19 этажах здания с возгораниями отдельными ячейками по этажам. Пожар локализован в 04.40, ликвидирован в 06:30. тяжести получили 11 человек, 3 из них - госпитализированы. Обнаружены тела 2 погибших людей", - написал Попко.

В Днепре около 2:43 раздались взрывы. Впоследствии в воздушных силах ВСУ отметили, что местные жители слышали звуки работы ПВО – защитники украинского неба работали по враждебным целям.

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Очередная серия взрывов прогремела в городе около 3:17.

В 4:24 мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что россияне снова обстреляли частный сектор в городе.

Никакой военной цели. Несколько домов разрушены до основания. Огромная воронка после взрыва. Есть пострадавшие. Все службы работают. …Подробности впоследствии от ВГА", – написал мэр.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак впоследствии в своем Telegram-канале написал, что по состоянию на 7:30 известно о 8 раненых, среди них двое детей. Четверо человек госпитализированы.

''Полностью уничтожены 4 частных дома. Еще 25 – повреждены. Повреждены 5 хозяйственных построек, почти два десятка авто и газопровод. Также есть попадание по инфраструктурному объекту. Информацию уточняют.''

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в 3:04 сообщил об очередном вражеском обстреле областного центра.

''Внимание, жители Харькова и области, оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях'', – подчеркнул глава ОВА.

Также информацию о взрывах подтвердил мэр Игорь Терехов. В 3:14 в Воздушных Силах ВСУ сообщили, что в направлении Харьковской области летят российские ракеты Х-22. Через 10 минут в городе прогремели еще 3 взрыва.

Впоследствии Терехов сообщил, что по Слободскому району было по меньшей мере 3 прилета.

"Предварительно – ракетами С-300. В одном случае попадание в газовую трубу. Есть пожар, на месте работают подразделения ГСЧС. Пока информации о пострадавших нет", – написал городской голова.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в 3:04 сообщил об очередном вражеском обстреле областного центра.

''Внимание, жители Харькова и области, оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях'', – подчеркнул глава ОВА.

Также информацию о взрывах подтвердил мэр Игорь Терехов. В 3:14 в Воздушных Силах ВСУ сообщили, что в направлении Харьковской области летят российские ракеты Х-22. Через 10 минут в городе прогремели еще 3 взрыва.

Впоследствии Терехов сообщил, что по Слободскому району было по меньшей мере 3 прилета.

"Предварительно – ракетами С-300. В одном случае попадание в газовую трубу. Есть пожар, на месте работают подразделения ГСЧС. Пока информации о пострадавших нет", – написал городской голова.

Напомним, в ночь на 23 июня российские боевики использовали крылатые ракеты для атак по Украине.

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