Іржа на груші: як подолати грибкову хворобу на плодючих деревах

На груші часто може з'являтися грибкова хвороба. Вона вражає спочатку листя, а потім все дерево, включно з врожаєм.

Telegram-канал "Дача. Сад та город" пояснили, як утворюється іржа на груші. Крім цього, важливо не згаяти момент і вчасно розпочати лікування. Інакше грибок пошириться на весь сад.

Виявляється іржа зазвичай у липні-серпні помаранчевими та червоними плямами на листі, яке стає бугристим і опадає раніше часу. Подальше зараження дерева проявляється наростами і корою, що потріскалася.

При виявленні грибка уражені частини дерева зрізають і спалюють (також спалюють і уражене опале листя), після чого проводять обробку фунгіцидами:

Відео дня

навесні "Фітолавін" та "Скор",

початок літа – "Ракурс", "Зберігач", "Абіга-Пік",

середина осені – "Скор" + "Фітолавін",

середина осені "Ревус".

Потрібно пам'ятати, що зрізані ділянки обробляють мідним купоросом, після чого покривають садовою пастою. Інструмент для обрізки обов'язково дезінфікувати як до роботи, так і після роботи. А обробку фунгіцидами проводять вечорами або похмурими днями в суху погоду, використовуючи маску на очі, респіратор і рукавички.

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