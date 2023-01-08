Ржавчина на груше: как преодолеть грибковую болезнь на плодородных деревьях

На груше часто может появляться грибковая болезнь. Она поражает сначала листья, а затем все дерево, включая урожай.

Telegram-канал "Дача. Сад и огород" объяснили, как образуется ржавчина на груше. Кроме этого, важно не упустить момент и вовремя приступить к лечению. В противном случае грибок распространится на весь сад.

Обнаруживается ржавчина обычно в июле-августе оранжевыми и красными пятнами на листьях, которые становятся бугристыми и опадают раньше времени. Дальнейшее заражение дерева проявляется наростами и потрескавшейся корой.

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При обнаружении грибка пораженные части дерева срезают и сжигают (также сжигают и пораженные опавшие листья), после чего проводят обработку фунгицидами:

весной "Фитолавин" и "Скор",

начало лета – "Ракурс", "Хранитель", "Абига-Пик",

середина осени - "Скор" + "Фитолавин",

середина осени "Ревус".

Следует помнить, что срезанные участки обрабатывают медным купоросом, после чего покрывают садовой пастой. Инструмент для обрезки обязательно дезинфицировать как до работы, так и после работы. А обработку фунгицидами проводят по вечерам или пасмурным дням в сухую погоду, используя маску на глаза, респиратор и перчатки.

Напомним, что малина может давать обильный урожай, если правильно ухаживать за ней. Одним из важных правил является посадка в удобном для растения месте.

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