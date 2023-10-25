З Днем ангела Дмитра: найкращі привітання з іменинами

26 жовтня в Україні православна церква вшановує пам'ять великомученика Димитрія Солунського.

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Згідно з легендою, Димитрій походив з родини римського проконсула, що жила в Фессалоніках. Його батьки хрестили Димитрія в таємній домашній церкві. Після смерті батька Димитрій був призначений на його місце згідно з указом імператора Галерії.

Димитрій пропагував християнство, що не сподобалося імператорові і той наказав судити проповідника та стратити його. Тіло мученика Димитрія було поховано таємно вірянами з Салонік.

Святий Димитрій є одним з найшанованіших святих у православному світі. Він вважається покровителем воїнів, захисником від пожеж і землетрусів. День пам'яті великомученика Димитрія Солунського відзначається в Україні з часів Київської Русі. У цей день віруючі моляться за мир і прощення гріхів.

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Хто святкує іменини 26 жовтня

Згідно з новим церковним календарем 26 жовтня в Україні іменини святкують: Антон, Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Яків і Злата.

Привітання з Днем ангела

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Радості, світла, любові й тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Йди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!

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Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб Ангел-охоронець оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав у будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і вкривав своїм крилом! З Днем ангела тебе, Дмитре!

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Хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди знаходився за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!

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Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей день буде для тебе найрадіснішим і наповненим Божою присутністю!

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Від душі вітаю тебе з Днем ангела і бажаю яскравих зірок на небі, що висвітлюють твій шлях до мрій, доброї вдачі та чудових ідей, щирої любові, зігріваючої твоє серце, великих надій і яскравих моментів щастя.

Картинки на іменини Дмитрія

Нагадаємо, Геловін відзначається 31 жовтня. Цього дня заведено одягатися в різноманітні костюми страшних персонажів, ходити на вечірки та лякати перехожих. Тримайте поради, як гарно прикрасити будинок на це свято.

А ще - як виготовити костюми на страхітливе свято.

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