С Днем ангела Дмитрия: лучшие поздравления с именинами

26 октября в Украине православная церковь чтит память великомученика Димитрия Солунского.

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Согласно легенде, Димитрий происходил из семьи римского проконсула, жившего в Фессалониках. Его родители крестили Димитрия в тайной домашней церкви. После смерти отца Димитрий был назначен на его место согласно указу императора Галерии.

Димитрий пропагандировал христианство, что не понравилось императору и приказал судить проповедника и казнить его. Тело мученика Димитрия было похоронено тайно верующими из Салоник.

Святой Димитрий является одним из самых почитаемых святых в православном мире. Он считается покровителем воинов, защитником от пожаров и землетрясений. День памяти великомученика Димитрия Солунского отмечается в Украине со времен Киевской Руси. В этот день верующие молятся о мире и прощении грехов.

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Кто празднует именины 26 октября

Согласно новому церковному календарю 26 октября в Украине именины празднуют: Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Иаков и Злата.

Поздравление с Днем ангела

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Радости, света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!

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Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы Ангел-хранитель оберегал тебя и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и покрывал своим крылом! С Днем ангела тебя, Дмитрий!

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Хочу пожелать, чтобы вы никогда не разводились, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от всякой непогоды своим крылом!

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!

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От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброму нраву и замечательным идеям, искренней любви, согревающей твое сердце, великих надежд и ярких моментов счастья.

Картинки на именины Дмитрия

Напомним, Хэллоуин отмечается 31 октября. В этот день принято одеваться в разнообразные костюмы страшных персонажей, ходить на вечеринки и пугать прохожих. Следуйте советам, как красиво украсить дом на этот праздник.

А еще – как изготовить костюмы на устрашающий праздник.

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