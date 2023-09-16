Садівники пояснили, що треба зробити зараз, щоб гортензії рясно зацвіли навесні

Осінь – важлива пора року для власників гортензії. Ґрунт ще достатньо теплий, щоб його можна було обробляти до настання зимових морозів.

Ці три основні методи можуть підвищити шанси на рясне цвітіння весною. Про це повідомляє Express.co.uk.

Обрізка

Хоча здебільшого обрізку проводять, коли мине ризик заморозків, плетисту гортензію обрізають після цвітіння влітку. Як правило, це стосується нової деревини гортензії, яку можна зрізати дощенту.

Однак не варто видаляти головки квітів. Вони забезпечують певний захист від заморозків, захищаючи бутони внизу.

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Прибирання

Наступним головним пріоритетом для садівників має бути доведення до ладу території навколо гортензії. Це значно зменшить ймовірність хвороб і гнилі.

Оскільки шкідливі патогени рослин з часом розростаються, осінь є оптимальним часом для виконання таких завдань на час весняного цвітіння. Видалення будь-яких гілок, що лежать на землі, додатково запобіжить будь-якій наявній хворобі заразити рослину

Мульчування

Мульчування садів – це посипання поверхні товстим шаром органічної речовини. Це може допомогти утеплити ґрунт і зберегти вологість. У довгостроковій перспективі це також пригнічує розвиток небажаних бур’янів, одночасно додаючи поживні речовини, які також ізолюють коріння рослин.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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