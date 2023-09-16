Садоводы объяснили, что нужно сделать сейчас, чтобы гортензии обильно зацвели весной

Осень – важное время года для владельцев гортензии. Почва еще достаточно теплая, чтобы ее можно было обрабатывать до наступления зимних морозов.

Эти три основных метода могут повысить шансы на обильное цветение весной. Об этом сообщает Express.co.uk.

Обрезка

Хотя в большинстве своем обрезку проводят, когда минует риск заморозков, плетистую гортензию обрезают после цветения летом. Как правило, это касается новой древесины гортензии, которую можно срезать до основания.

Однако не следует удалять головки цветов. Они обеспечивают определенную защиту от заморозков, защищая бутоны внизу.

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Уборка

Следующим главным приоритетом для садоводов должно быть приведение в порядок территории вокруг гортензии. Это значительно снизит вероятность болезней и гнили.

Поскольку вредные патогены растений со временем разрастаются, осень является оптимальным временем для выполнения таких задач во время весеннего цветения. Удаление любых ветвей, лежащих на земле, дополнительно предотвратит любую имеющуюся болезнь заразить растение

Мульчирование

Мульчирование садов – это посыпание поверхности толстым слоем органического вещества. Это может помочь утеплить почву и сохранить влажность. В долгосрочной перспективе это подавляет развитие нежелательных сорняков, одновременно добавляя питательные вещества, которые также изолируют корни растений.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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