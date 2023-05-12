Школярка знайшла на пляжі в Ессексі зуб найбільшої доісторичної акули віком 20 млн років

Під час прогулянки пляжем Уолтон-он-Наз (Ессекс, Великобританія) 12-річна школярка помітила дивовижно великий зуб, розміром з долоню. Тітка дівчинки одразу зрозуміла, що саме вони знайшли на пляжі: зуб мегалодона – доісторичної найбільшої в світі акули. Дівчинка із тіткою вже мали вдома цілу банку акулячих зубів, адже збирати такі трофеї – їх хоббі. Та зуба мегалодона в колекції немає.

Про це пише Daily Mail.

На думку науковців найбільша акула світі могла сягати близько 18 метрів у довжину, а щелепи, вкриті 276 гострими, як бритви зубами, стискались з силою у 180 000 ньютонів.

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Ймовірно мегалодон з'явився у Світовому океані близько 20 мільйонів років тому та зник через зміну клімату та конкуренцію приблизно 3 мільйони років тому.

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Як зазначає Емма Бернард з Музею природної історії, зуби найбільшої доісторичної акули дуже важко зустріти на території Великої Британії, адже переважно вони зустрічаються на південному сході США, Марокко та Австралії.

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