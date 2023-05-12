Школьница нашла на пляже в Эссексе зуб самой большой доисторической акулы возрастом 20 млн лет

Во время прогулки по пляжу Уолтон-он-Наз (Эссекс, Великобритания) 12-летняя школьница заметила удивительно большой зуб, размером с ладонь.Тетя девочки сразу поняла, что именно они нашли на пляже: зуб мегалодона – доисторической крупнейшей в мире акулы. Девочка с тетей уже имела дома целую банку акульих зубов, ведь собирать такие трофеи – их хобби. Но зуба мегалодона в коллекции нет.

Об этом пишет Daily Mail.

По мнению ученых, самая большая акула в мире могла достигать около 18 метров в длину, а челюсти, покрытые 276 острыми, как бритвы зубами, сжимались с силой в 180 000 ньютонов.

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Вероятно, мегалодон появился в Мировом океане около 20 миллионов лет назад и исчез из-за изменения климата и конкуренции примерно 3 миллиона лет назад.

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Как отмечает Эмма Бернард из Музея естественной истории, зубы самой большой доисторической акулы очень тяжело встретить на территории Великобритании, ведь преимущественно они встречаются на юго-востоке США, Марокко и Австралии.

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