Сильна магнітна буря п'ятого рівня накриє Землю вже найближчим часом: коли та як вберегтися

Наступного тижня Землю накриє потужна магнітна буря. Це впливає на загальний стан людини, її здоров'я та самопочуття.

Особливо страждають у цей період метеозалежні люди. Про це повідомляє Meteoagent.

Зазначається, що вже 23 січня очікується одна коротка, але сильна буря п'ятого рівня. Штормова активність буде середньою, але її вплив відчують метеозалежні люди.

Дія магнітної бурі продовжиться протягом наступних дій – від 24 до 31 січня. Проте здебільшого це буде другого рівня.

Особливо обачними потрібно бути 26 січня, коли геоактивність знову зросте.

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Як вберегти здоров'я під час дії магнітних бур

Під час періоду дій магнітних бур чимало людей мають головний біль та загалом погане самопочуття.

У ці дні рекомендується не вживати алкоголь, не їсти жирну, гостру та солону їжу. Потрібно пити більше води, чаїв та компотів. Ось кавою не варто зловживати через сильний вплив на нервову та серцево-судинну систему.

Також намагайтеся уникати стресу та не потрапляйте у конфліктні ситуації. Не перевтомлюйтеся та більше часу гуляйте на свіжому повітря. У такий період важливо добре висипатися, їжте якомога більше сезонних овочів та фруктів.

Якщо маєте погане самопочуття та не розумієте що з вами, краще звернутися до лікаря та пройти необхідні обстеження.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, що магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

Також пропонуємо вам ознайомитися з розкладом магнітних бур на січень-2023.

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