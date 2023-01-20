Сильная магнитная буря пятого уровня накроет Землю в ближайшее время: когда и как уберечься

На следующей неделе Землю покроет мощная магнитная буря. Это влияет на общее состояние человека, его здоровье и самочувствие.

Особенно страдают в этот период метеозависимые люди. Об этом сообщает Meteoagent.

Уже 23 января ожидается одна короткая, но сильная буря пятого уровня. Штормовая активность будет средней, но ее влияние ощутят метеозависимые люди.

Действие магнитной бури продолжится в течение следующих действий – с 24 по 31 января. Однако в большинстве своем это будет вторым уровнем.

Особенно осмотрительными нужно быть 26 января, когда геоактивность снова вырастет.

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Как уберечь здоровье во время действия магнитных бурь

Во время периода действий магнитных бурь многие люди имеют головную боль и плохое самочувствие.

В эти дни рекомендуется не употреблять алкоголь, не есть жирную, острую и соленую пищу. Нужно пить больше воды, чаев и компотов. Вот кофе не следует злоупотреблять из-за сильного воздействия на нервную и сердечно-сосудистую систему.

Также старайтесь избегать стресса и не попадайте в конфликтные ситуации. Не переутомляйтесь и больше времени гуляйте по свежему воздуху. В такой период важно хорошо высыпаться, ешьте как можно больше сезонных овощей и фруктов.

Если у вас плохое самочувствие и не понимаете что с вами, лучше обратиться к врачу и пройти необходимые обследования.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

Также предлагаем вам ознакомиться с расписанием магнитных бурь на январь-2023.

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