Солодкий омлет з чорницею: як приготувати легкий та смачний сніданок

Любителі смачних сніданків солодкий омлет з чорницею точно оцінять. Цей смаколик точно сподобається як дорослим, так і маленьким гурманам.

Солодкий омлет з чорницею – це смачний і здоровий варіант для сніданку. Він готується просто і швидко, а його смак точно вас зачарує. Про рецепт легкого солодкого сніданку розповіла Shuba. Для приготування сніданку на дві порції вам знадобиться всього 15 хвилин вашого часу та мінімум кулінарних навичок.

Інгредієнти:

100 г борошна пшеничного;

100 мл молока;

3 шт. курячих яєць;

2 ст. л. цукру;

0.2 ч. л. солі;

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2 ст. л. вершкового масла;

100 г чорниці;

Цукрова пудра на смак.

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Приготування:

У миску насипте борошно, додайте молоко і добре перемішайте до однорідної маси. Додайте жовтки яєць (білки залишайте окремо), цукор і знову все перемішайте.

Окремо збийте яєчні білки з невеликою дрібкою солі до міцної піни. Додайте ці білки до жовткової суміші та обережно перемішайте ложкою.

Розігрійте сковороду з вершковим маслом, розподіліть його по всій поверхні сковороди. Влийте масу для омлету на розігріту сковороду і розрівняйте по всій поверхні.

Смажте на повільному вогні близько 5 хвилин або поки омлет не підрум'яниться знизу. Потім переверніть лопаткою омлет на іншу сторону (розірвіть омлет на великі шматочки).

Перевернувши, приблизно через 2 хвилини смаження, наріжте більші шматочки на менші. Потім переверніть шматочки омлету й обсмажте з іншого боку, доки вся маса не застигне (приблизно 2 хвилини).

Готовий омлет перекладіть на тарілку, посипте цукровою пудрою і додайте свіжу чорницю. Якщо у вас є полуниця, додайте її також. Можете збити блендером цукрову пудру, полуницю і чорницю – тоді отримаєте смачний солодкий соус до омлету.

Смачного!

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