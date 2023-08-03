Сладкий омлет с черникой: как приготовить легкий и вкусный завтрак

Любители вкусных завтраков сладкий омлет с черникой точно оценят. Этот вкус точно понравится как взрослым, так и маленьким гурманам.

Сладкий омлет с черникой – это вкусный и здоровый вариант для завтрака. Он готовится просто и быстро, а его вкус точно вас очарует. О рецепте легкого сладкого завтрака рассказала Shuba. Для приготовления завтрака на две порции вам понадобится всего 15 минут вашего времени и минимум кулинарных навыков.

Ингредиенты:

100 г муки пшеничной;

100 мл молока;

3 шт. куриных яиц;

2 ст. л. сахара;

0.2 ч. л. соли;

2 ст. л. сливочного масла;

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100 г черники;

Сахарная пудра по вкусу.

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Приготовление:

В миску насыпьте муку, добавьте молоко и хорошо перемешайте в однородную массу. Добавьте желтки яиц (белки оставляйте отдельно), сахар и снова все перемешайте.

Отдельно взбейте яичные белки с небольшой щепоткой соли до крепкой пены. Добавьте эти белки в желточную смесь и осторожно перемешайте ложкой.

Разогрейте сковороду со сливочным маслом, распределите его по всей поверхности сковороды. Влейте массу для омлета на разогретую сковороду и разровняйте по всей поверхности.

Жарьте на медленном огне около 5 минут или пока омлет не подрумянится снизу. Затем переверните лопаткой омлет на другую сторону (разорвите омлет на большие кусочки).

Перевернув примерно через 2 минуты жарки, нарежьте большие кусочки на меньшие. Затем переверните кусочки омлета и обжарьте с другой стороны, пока вся масса не застынет (примерно 2 минуты).

Готовый омлет переложите на тарелку, посыпьте сахарной пудрой и добавьте свежую чернику. Если у вас есть клубника, добавьте ее. Можете сбить блендером сахарную пудру, клубнику и чернику – тогда получите вкусный сладкий соус до омлета.

Приятного аппетита!

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