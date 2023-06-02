Смертельна небезпека: яку страшну знахідку знайшли у стародавніх містах майя

Вчені виявили, що під містами майя приховано неочікувану загрозу – забрудення ртуттю. Як стверджують науковці, забруднення ртуттю є стародавнім і сталось воно внаслідок використання народом продуктів, які містять ртуть у період між 250 та 1100 роками до н.е.

Про це пише SciTechDaily.

В деяких районах рівень забруднення становить небезпеку для здоров’я археологів.

"Забруднення довкілля ртуттю зазвичай спостерігається в сучасних міських районах і промислових ландшафтах. Виявлення ртуті, похованої глибоко в ґрунтах і відкладеннях у стародавніх містах майя, важко пояснити, поки ми не почнемо розглядати археологію регіону, яка говорить нам, що майя використовували ртуть протягом століть", – стверджує доктор Дункан Кук, доцент кафедри географії Австралійського католицького університету.

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Науковці виявили, що майя часто використовували кіновар та фарби на основі ртуті для розпису посуду та декору. Під дією води ртуть виривалась з фарби та потрапляла у воду та грунт, що становило серйозно небезпеку для здоров‘я народу

"Для майя ці предмети могли містити "силу душі", яка перебувала в крові. Отже, блискучий червоний пігмент кіноварі був неоціненною та священною речовиною, але водночас і смертоносною. І цей "спадок" досі зберігається в ґрунтах навколо міст майя", – сказав доктор Ніколас Даннінг, професор Університет Цинциннаті.

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