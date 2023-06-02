Смертельная опасность: какую страшную находку нашли в древних городах майя

Ученые обнаружили, что под городами майя скрыта неожиданная угроза – загрязнение ртутью. Как утверждают исследователи, загрязнение ртутью является древним и произошло в результате использования народом продуктов, содержащих ртуть в период между 250 и 1100 годами до н.

Об этом пишет SciTechDaily.

В некоторых районах уровень загрязнения представляет опасность для здоровья археологов.

"Загрязнение окружающей среды ртутью обычно наблюдается в современных городских районах и промышленных ландшафтах. Обнаружение ртути, погребенной глубоко в почвах и отложениях в древних городах майя, трудно объяснить, пока мы не начнем рассматривать археологию региона, которая говорит нам, что майя использовали ртуть на протяжении столетий" – утверждает доктор Дункан Кук, доцент кафедры географии Австралийского католического университета.

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Ученые обнаружили, что майя часто использовали киноварь и краски на основе ртути для росписи посуды и декора. Под действием воды ртуть вырывалась из краски и попадала в воду и почву, что представляло серьезную опасность для здоровья народа.

"Для майя эти предметы могли содержать "силу души", которая находилась в крови. Следовательно, блестящий красный пигмент киновари был неоценимым и священным веществом, но в то же время смертоносным. И это "наследие" до сих пор сохраняется в почвах вокруг городов майя",– сказал он. доктор Николас Даннинг, профессор Университета Цинциннати.

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