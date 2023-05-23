Дозріватимуть швидше: садівники назвали найкращі методи обрізки томатів

Помідори не належать до тих рослин, які потребують обрізки. Втім, досвідчені садівники радять проводити цю процедуру для пришвидшення достигання плодів.

Це стосується помідорів, які продовжують цвісти та плодоносити протягом усього сезону. Саме такі томати варто підрізати, пише Express.co.uk.

Бічні стебла ростуть безпосередньо від головного стебла трохи вище гілки листа. Саме ці ділянки садівники радять обрізати.

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Коли рослини помідорів стають більшими, листя виробляє ще більше енергії. Тому вони продовжують пускати стебла і наростки протягом усього сезону.

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Наростки, які з’являються в середині або наприкінці сезону, майже завжди слабкі, дають неякісні плоди та відбирають енергію від основного стебла, тому їх можна видалити.

Садівники повинні починати обрізку томатів, коли вони досягнуть приблизно 40-50 см у висоту. Будь-яке менше, ніж це, і рослина може не оговтатися від шоку після обрізки.

Найкращий час для обрізки томатів – рано вранці в сухий день. Це дозволить добре заживити рани від обрізки та зменшить шанси зараження рослини хворобами.

Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, дійсно працює.

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