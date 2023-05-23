Созревают быстрее: садоводы назвали лучшие методы обрезки томатов

Помидоры не относятся к тем растениям, которые нуждаются в обрезке. Впрочем, опытные садоводы советуют проводить эту процедуру для ускорения созревания плодов.

Это касается помидоров, которые продолжают цвести и плодоносить в течение всего сезона. Именно такие томаты следует подрезать, пишет Express.co.uk.

Боковые стебли растут непосредственно от главного стебля чуть выше ветви листа. Именно эти участки садоводы советуют обрезать.

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Когда растения помидоров становятся больше, листья производят еще больше энергии. Поэтому они продолжают пускать стебли и наростки в течение всего сезона.

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Наростки, появляющиеся в середине или конце сезона, почти всегда слабы, дают некачественные плоды и отбирают энергию от основного стебля, поэтому их можно удалить.

Садоводы должны начинать обрезку томатов, когда они достигнут примерно 40-50 см в высоту. Любое меньше, чем это, и растение может не оправиться от шока после обрезки.

Лучшее время для обрезки томатов – рано утром в сухой день. Это позволит хорошо заживить раны от обрезки и снизит шансы заражения растения болезнями.

Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, действительно работает.

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