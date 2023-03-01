Стало відомо, які будуть тарифи на газ у березні

Попри мораторій на підвищення комунальних тарифів, в Україні з 1 березня зміняться ціни на деякі комунальні послуги. Зокрема, газопостачальники озвучили вартість блакитного палива.

Річні тарифні плани досі пропонують дев'ять постачальників. Про це повідомляє Газправда.

Зазначається, що у березні вартість газу для побутових споживачів коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

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У п’яти компаній кубометр газу – дешевше за 8 грн:

7,70 грн за куб – "Еру Людям";

7,799 грн за куб – "Енерджі Трейд Груп";

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7,96 грн за куб – "Нафтогаз України";

7,98 грн за куб – "Прикарпат Енерго Трейд";

7,99 грн за куб – "Полтавагаз Збут".

Паливо в ще чотирьох постачальників коштує від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

Наразі близько 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами Газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Вони одержують газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, що Україна витрачає чималі кошти на відновлення критичної інфраструктури та об'єктів енергетики. Тому українці починають вдаватися в питання: чи зростуть тарифи на комунальні тарифи у 2023 році.

Фахівці рекомендують, щоб не витрачати більше грошей на опалення, встановити газові лічильники, якщо ви цього ще не зробили. Тоді ви будете сплачувати лише за спожите паливо.

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