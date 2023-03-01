Стало известно, какие будут тарифы на газ в марте

Несмотря на мораторий на повышение коммунальных тарифов, с 1 марта в Украине изменятся цены на некоторые коммунальные услуги. В частности, газопоставщики озвучили стоимость голубого топлива.

Годовые тарифные планы до сих пор предлагают девять поставщиков. Об этом сообщает Газправда.

В марте стоимость газа для бытовых потребителей будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Читайте также: Аналитики спрогнозировали, как вырастет коммуналка в 2023 году в Украине

У пяти компаний кубометр газа – дешевле 8 грн:

7,70 грн за куб – "Эру Людям";

7,799 грн за куб – "Энерджи Трейд Групп";

7,96 грн за куб – "Нафтогаз Украины";

Видео дня

7,98 грн за куб – "Прикарпат Энерго Трейд";

7,99 грн за куб – "Полтавагаз Сбыт".

Топливо еще у четырех поставщиков стоит от 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

В настоящее время около 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами Газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины". Они получают газ по гарантированной цене 7,96 грн. за кубометр.

Напомним, что Украина тратит большие средства на восстановление критической инфраструктуры и объектов энергетики. Поэтому украинцы начинают вдаваться в вопрос: вырастут ли тарифы на коммунальные тарифы в 2023 году.

Специалисты рекомендуют, чтобы не тратить больше денег на отопление, установить газовые счетчики, если вы еще этого не сделали. Тогда вы будете платить только за потребленное топливо.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!