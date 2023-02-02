Стало відомо, які моделі автомобілів потрапляють під транспортний податок у 2023 році: перелік

Міністерство економіки оприлюднило перелік моделей автомобілів, за які доведеться заплатити транспортний податок у 2023 році. Йдеться про так званий "податок на розкіш".

Зокрема, у перелік потрапили 229 моделей автомобілів. Про це повідомили у Мінекономіки.

Серед них автомобілі марок:

Porsche;

Tesla;

Toyota;

LandRover;

Lexus;

Bentley;

Jaguar;

BMW;

Mercedes-Benz.

Відомо, що оподатковувати потрібно буде автомобілі вартістю понад 375 мінімальних зарплат. Тобто у 2023 році податок стягують з власників машин вартістю понад 2,25 мільйона гривень.

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Окрім цього, під сплату податку підпадають автомобілі молодші за п'ять років. Втім, ця умова залежить від марки машини.

Ставка транспортного податку фіксована та становить 25 тисяч гривень на рік за кожне авто, що підлягає оподаткуванню. Кошти, одержані від транспортного податку, спрямовуються до місцевих бюджетів.

З повним переліком автомобілів, за які доведеться сплатити податок, можна ознайомитися за посиланням.

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