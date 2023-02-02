Стало известно, какие модели автомобилей попадают под транспортный налог в 2023 году: список

Министерство экономики обнародовало список моделей автомобилей, за которые придется заплатить транспортный налог в 2023 году. Речь идет о так называемом "налоге на роскошь".

В частности, в список попали 229 моделей автомобилей. Об этом сообщили в Минэкономики.

Среди них автомобили марок:

Porsche;

Tesla;

Toyota;

LandRover;

Lexus;

Bentley;

Jaguar;

BMW;

Mercedes-Benz.

Известно, что облагать налогом нужно будет автомобили стоимостью более 375 минимальных зарплат. То есть в 2023 году налог взимается с владельцев машин стоимостью более 2,25 миллиона гривен.

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Кроме этого, под уплату налога подпадают автомобили младше пяти лет. Впрочем, это условие зависит от марки машины.

Ставка транспортного налога фиксирована и составляет 25 тысяч гривен в год за каждое подлежащее налогообложению авто. Средства, полученные от транспортного налога, направляются в местные бюджеты.

С полным перечнем автомобилей, за которые придется уплатить налог, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в Мининфраструктуре объяснили, вернут ли в 2023 году обязательный техосмотр для легковых автомобилей.

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