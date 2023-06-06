Стилістка назвала актуальні та неактуальні сорочки у 2023 році (фото)

Стилістка Аліна Михайленко показала актуальні та неактуальні сорочки на 2023 рік. Вона радить відмовитися від раніше популярних сорочок з теплої тканини в клітинку.

У своєму TikTok-каналі стилістка закликала звернути увагу на сорочки у тонку клітинку, низькоконтрастні моделі та сорочки з чоловічого плеча. В цьому сезоні такі речі особливо актуальні.

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А ось такі варіанти, які були популярні раніше, вже вийшли з трендів. Зокрема це сорочки у товсту клітинку, сорочки з теплої тканини, моделі з накладними та об'ємними кишенями.

Стилістка закликала звернути увагу на кроп сорочки, з великими бантами, в тонку смужку та зі шкіри.

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За словами Михайленко, моделі з квітковим принтом, азійські мотиви (пейслі), колорблок у смужку та жабо вже стали неактуальними в цьому сезоні.

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Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

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