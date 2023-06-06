Стилистка назвала актуальные и неактуальные рубашки в 2023 году (фото)

Стилистка Алина Михайленко показала актуальную и неактуальную рубашку на 2023 год. Она советует отказаться от популярных ранее рубашек из теплой ткани в клеточку.

В своем TikTok-канале стилистка призвала обратить внимание на рубашки в тонкую клеточку, низкоконтрастные модели и рубашки с мужского плеча. В этом сезоне такие вещи особенно актуальны.

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А вот такие варианты, популярные ранее, уже вышли из трендов. В частности, это рубашки в толстую клеточку, рубашки из теплой ткани, модели с накладными и объемными карманами.

Стилистка призвала обратить внимание на укроп рубашки, с большими бантами, в тонкую полоску и из кожи.

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По словам Михайленко, модели с цветочным принтом, азиатские мотивы (пейсли), колорблок в полоску и лягушку уже стали неактуальными в этом сезоне.

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Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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