Трагічна загибель ''Джуса'': у Києві почали церемонію прощання (фото, відео)

У вівторок, 29 серпня, в Києві прощаються із загиблим пілотом Андрієм Пільщиковим з позивним "Джус". Прощання відбувається в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

Про це повідомили Новини.LIVE. Церемонія прощання почалася об 11:00. На місці зібралися рідні та близькі загиблого військового.

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Нагадаємо, 25 серпня у Житомирській області сталася трагедія – у результаті авіакатастрофи загинули троє українських пілотів, серед яких був відомий льотчик Андрій Пільщиков із позивним "Джус".

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряє три версії зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39.

Пілотів, які загинула на Житомирщині 25 серпня, представили до державних нагород. Також їм присвоїли нові військові звання.

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