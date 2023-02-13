Три знаки зодіаку матимуть чудовий тиждень

Це завжди хороший знак, коли ви бачите ряд щотижневих транзитів, і так багато з них виглядають корисними та надихаючими. Для закоханих світу у нас є Місяць у тригоні Венери, який подарує багатьом людям відчуття того, що вони на правильному шляху, коли йдеться про кохання.

У нас також є тригон Місяця з Юпітером, який практично складається з позитиву, і Венера в поєднанні з Нептуном, важливий транзит для уяви. Астрологи назвали три знаки зодіаку з чудовими тижневими гороскопами.

Рак

Приємно відпочити, і це не тільки заслужено, але й очікувано. Цього тижня ваше любовне життя буде нічим не примітним. Те саме стосується вашого здоров'я та вибору, який ви робите. У вашому світі відсутність новин є гарною новиною щодо здоров’я. І поки що все добре.

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Цього тижня ви, здається, також досить дисципліновані, що допомагає вам досягти переваги. Ви знаєте, що робите, і ви не надмірні, що іноді може захопити ваше життя. Усе в помірних кількостях допоможе. Насолоджуйтесь легким тижнем.

Водолій

Ви відчуваєте величезну творчість, ніби мистецтво, або музика, або що завгодно просто виливається з вас. Ви не можете зупинитися, і єдина проблема полягає в тому, що ви не повертаєтеся, щоб завершити справу. Ви настільки натхненні цього тижня, що ледве можете думати.

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Загалом, вам вдається придумати деякі з ваших найкращих ідей, навіть якщо вони можуть бути заплутаними. Оскільки ви збудливі та трохи божевільні, коли хвилюєтеся, ви захочете, щоб навколо вас були люди, тому що вам набагато веселіше розділити божевілля, ніж тримати все в собі. Цей тиждень також дає вам розуміння, що позитивне мислення дійсно працює.

Риби

Ви чекали на чудовий тиждень, і ось він настав, не кажучи вже про те, що ваш день народження не за горами. Це ще не ваш день народження, але ви тільки про це думаєте. Це добре, тому що чудово мати на що чекати. І протягом цього тижня ви помітите, що вам набагато легше відпустити речі.

Те, що колись було так міцно стиснуто в ваших руках, тепер є тим, що вам приємно відпустити, як пісок у пісочному годиннику. Ви знаєте, коли настав відповідний час, і цей тиждень представляє вам відповідний час.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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