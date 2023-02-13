Три знака зодиака будут иметь прекрасную неделю

Это всегда хороший знак, когда вы видите ряд еженедельных транзитов, и так многие выглядят полезными и вдохновляющими. Для влюбленных мира у нас есть Луна в тригоне Венеры, которая подарит многим людям ощущение того, что они на правильном пути, когда речь идет о любви.

У нас также есть тригон Луны с Юпитером, практически состоящий из позитива, и Венера в сочетании с Нептуном, важный транзит для воображения. Астрологи назвали три знака зодиака с великолепными недельными гороскопами.

Рак

Приятно отдохнуть, и это не только заслуженно, но и ожидаемо. На этой неделе ваша любовная жизнь будет ничем не примечательной. То же касается вашего здоровья и выбора, который вы делаете. В вашем мире отсутствие новостей является хорошей новостью о здоровье. И пока все хорошо.

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На этой неделе вы, кажется, тоже достаточно дисциплинированы, что помогает вам достичь преимущества. Вы знаете, что делаете, и вы не чрезмерны, что иногда может захватить вашу жизнь. Все в умеренных количествах поможет. Наслаждайтесь легкой неделей.

Водолей

Вы чувствуете огромное творчество, как искусство, или музыка, или что угодно просто выливается из вас. Вы не можете остановиться, и единственная проблема состоит в том, что вы не возвращаетесь, чтобы завершить дело. Вы настолько вдохновлены на этой неделе, что едва можете думать.

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В общем, вам удается придумать некоторые из ваших лучших идей даже если они могут быть запутанными. Поскольку вы возбуждаемы и немного безумны, когда волнуетесь, вы захотите, чтобы вокруг вас были люди, потому что вам гораздо веселее разделить безумие, чем держать все в себе. Эта неделя также дает вам понимание, что положительное мышление действительно работает.

Рыбы

Вы ждали чудесную неделю, и вот она наступила, не говоря уже о том, что ваш день рождения не за горами. Это еще не ваш день рождения, но вы только об этом думаете. Это хорошо, потому что прекрасно иметь чего ждать. И в течение этой недели вы заметите, что вам гораздо легче отпустить вещи.

То, что когда-то было так крепко сжато в ваших руках, теперь есть то, что вам приятно отпустить, как песок в песочных часах. Вы знаете, когда настало подходящее время, и эта неделя представляет вам подходящее время.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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