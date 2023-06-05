Квіти ростимуть швидше: Як підживлювати рослини йогуртом

Любителі рослин завжди прагнуть бачити як їхні квіти швидко зростають та вишукано квітнуть. Однак несприятливі умови можуть сповільнити ріст рослин. Досвідчені садівники використовують простий лайфхак, який допомагає прискорити зростання рослин – вони застосовують йогурт як добриво.

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Використання йогурту як добрива є дуже корисним для зростання та здоров'я рослин. Проте важливо вибрати правильний йогурт. Найефективнішим для живлення рослин є натуральний йогурт без ароматизаторів та доданого цукру.

Цей популярний продукт містить необхідні вітаміни та мінерали, такі як кальцій, магній, калій та фосфор, які є важливими для рослин. Присутні пробіотики в йогурті сприяють покращенню фіксації азоту, що сприяє швидкому та правильному зростанню.

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Для максимального використання його переваг необхідно змішати столову ложку натурального йогурту з такою ж кількістю води і полити цією сумішшю кореневу систему та листя рослин один або два рази на місяць. Незабаром ви побачите результат – рослини помітно підростуть і матимуть здоровий вигляд.

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