Гарбузовий хумус: як приготувати ароматну та смачну закуску

Гарбузовий хумус – це смачна і корисна закуска, яка ідеально підходить для осіннього сезону. Він містить багато вітамінів і мінералів, а також є хорошим джерелом клітковини.

Відео дня

Загалом хумус – страва східної кухні, але її можна приготувати на український лад. Як пише Pixel, основна закуски – нутове пюре, але, якщо додати запечений гарбуз, то смак вийде смачнішим.

Читайте також: Автентична українська страва горохвяники: як просто приготувати "деруни" з гороху (відео)

Потрібні інгредієнти:

Гарбуз – 200-250 г;

Часник – 1 головка;

Оливкова олія – 2 ст. ложки;

Варений або консервований нут – 1 склянка;

Кунжутна паста – 2 ст. ложки;

Арахісове масло – 2 ст. ложки;

Лимонний сік – 2 ч. ложки;

мелений кмин – ¹⁄₂ ч. ложки;

Паприка, сіль, гарбузове насіння – до свого смаку.

Як приготувати гарбузовий хумус:

1․ Гарбуз потрібно очистити від шкірки, після цього наріжте його на невеликі шматки.

2․ Підготовлений овоч викладіть на пергамент, який попередньо виклали на деко. Лушпиння з часнику зніміть та вкиньте у гарбуз.

3. Овочі треба змастити оливковою олією, додати сіль і відправити у духовку, яку треба попередньо розігріти до температури 200-210 градусів. Запікайте 25-30 хвилин, або поки він не стане м'яким.

4. Гарбуз та часник має охолонути. Після цього покладіть всі інгредієнти до блендеру, окрім паприки, перебийте, щоб вийшла однорідна консистенція.

Подавати гарбузовий хумус можна з сирими овочами, крекерами, грінками або лавашем. Не варто перебивати інгредієнти занадто сильно, інакше закуска вийде занадто рідкою.

Якщо ви хочете, щоб хумус був більш солодким, додайте в нього трохи меду або цукру.

Якщо ви хочете, щоб хумус був більш пікантним, додайте в нього більше часнику або інших спецій

Раніше ми пропонували приготувати найкращу намазку для бутербродів за 3 хвилини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!