Тыквенный хумус: как приготовить ароматную и вкусную закуску

Тыквенный хумус – это вкусная и полезная закуска, идеально подходящая для осеннего сезона. Он содержит много витаминов и минералов, а также является хорошим источником клетчатки.

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В общем, хумус – блюдо восточной кухни, но ее можно приготовить на украинский лад. Как пишет Pixel, основная закуска – нутовое пюре, но, если добавить запеченную тыкву, то вкус получится вкуснее.

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Требуемые ингредиенты:

Тыква – 200-250 г;

Чеснок – 1 головка;

Оливковое масло – 2 ст. ложки;

Вареный или консервированный нут – 1 стакан;

Кунжутная паста – 2 ст. ложки;

Арахисовое масло – 2 ст. ложки;

Лимонный сок – 2 ч. ложки;

молотый тмин – ¹⁄₂ ч. ложки;

Паприка, соль, тыквенные семена – по своему вкусу.

Как приготовить тыквенный хумус.

1․ Тыкву нужно очистить от кожуры, после этого нарежьте ее на небольшие куски.

2․ Подготовленный овощ выложите на пергамент, который предварительно выложили на противень. Шелуху с чеснока снимите и бросьте в тыкву.

3. Овощи смазать оливковым маслом, добавить соль и отправить в духовку, которую нужно предварительно разогреть до температуры 200-210 градусов. Запекайте 25-30 минут или пока он не станет мягким.

4. Тыква и чеснок должны остыть. После этого положите все ингредиенты в блендер, кроме паприки, перебейте, чтобы получилась однородная консистенция.

Подавать тыквенный хумус можно с сырыми овощами, крекерами, гренками или лавашем. Не стоит перебивать ингредиенты слишком сильно, в противном случае закуска получится слишком жидкой.

Если вы хотите, чтобы хумус был сладче, добавьте в него немного меда или сахара.

Если вы хотите, чтобы хумус был более пикантным, добавьте в него больше чеснока или других специй.

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