Вчені дійшли висновку, що собаки краще розуміють високі жіночі голоси

Собаки, відомі як найкращі друзі людини, можуть бути особливо чутливими до високих жіночих голосів, свідчить нове дослідження.

Дослідники з Інституту когнітивної нейронауки та психології та Університету Етвеша Лоранда в Голодному виявили, що собаки слухають і реагують на нашу мову, але роблять це особливим чином, схожим на реакцію людських немовлят. Про це пише Sciense Alert.

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Людські немовлята дуже чутливі до "дитячого мовлення", що є високим, співучим стилем мовлення з виділенням голосних звуків. Дослідження вказують, що такий спосіб мовлення може сприяти розвитку мозку дитини.

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Однак, відмінно від дітей, собаки не реагують на жіночі голоси під час вагітності, і спілкування собак не передбачає використання високих тонів.

Науковці спробували розгадати це явище. Вони навчили 19 сімейних собак віком від 2 до 10 років лягати в апарат функціонального магнітно-резонансного зображення (фМРТ) і слухати різні види людського мовлення: мовлення, спрямоване на собак, мовлення, спрямоване на немовлят, і мовлення, спрямоване на дорослих. Деякі записи містили чоловічі голоси, інші – жіночі.

Собаки проявили більшу активність у своїй слуховій корі, коли вони слухали високі голоси, які часто використовуються у спілкуванні з домашніми тваринами або немовлятами, особливо коли говорив жіночий спікер.

Анна Габор, нейроетолог з Університету Етвеша Лоранда, вважає, що це може бути пов'язано з тим, що жінки частіше спілкуються зі собаками, використовуючи високі, емоційні тони мовлення.

Під час аналізу мозку виявлено, що собаки обробляють голоси в вторинній слуховій корі, відомій як скроневий полюс, а також в інших частинах мозку, включаючи Сільвієву звивину.

Науковці припускають, що схожість між реакцією собак і дітей на голоси дорослих варта подальших досліджень. Можливо, собаки стануть корисною моделлю для вивчення, якими були перші етапи розвитку мовлення у людини.

Нагадаємо, ми вже писали, як зрозуміти свою собаку за поведінкою.

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