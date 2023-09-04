Ученые пришли к выводу, что собаки лучше понимают высокие женские голоса

Собаки, известные как лучшие друзья человека, могут быть особенно чувствительны к высоким женским голосам, свидетельствует новое исследование.

Исследователи из Института когнитивной нейронауки и психологии и Университета Этвеша Лоранда в Голодном обнаружили, что собаки слушают и реагируют на наш язык, но делают это особым образом, похожим на реакцию младенцев. Об этом пишет Sciense Alert.

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Человеческие младенцы очень чувствительны к "детской речи", что является высоким, напевным стилем речи с выделением громких звуков. Исследования указывают, что такой способ речи может способствовать развитию мозга ребенка.

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Однако, отлично от детей, собаки не реагируют на женские голоса во время беременности и общение собак не предполагает использование высоких тонов.

Ученые попытались разгадать это явление. Они научили 19 семейных собак в возрасте от 2 до 10 лет ложиться в аппарат функционального магнитно-резонансного изображения (фМРТ) и слушать различные виды человеческой речи: речь, направленную на собак, речь, направленную на младенцев, и речь, направленную на взрослых. Некоторые записи содержали мужские голоса, другие – женские.

Собаки проявили большую активность в своей слуховой коре, когда они слушали высокие голоса, часто используемые в общении с домашними животными или младенцами, особенно когда говорил женский спикер.

Анна Габор, нейроэтолог из Университета Этвеша Лоранда, считает, что это может быть связано с тем, что женщины чаще общаются с собаками, используя высокие, эмоциональные тона речи.

При анализе мозга обнаружено, что собаки обрабатывают голоса во вторичной слуховой коре, известной как височный полюс, а также в других частях мозга, включая Сильвиевую извилину.

Ученые предполагают, что сходство между реакцией собак и детей на голоса взрослых стоит дальнейших исследований. Возможно, собаки станут полезной моделью для изучения, какими были первые этапы развития речи у человека.

Напомним, мы уже писали, как понять свою собаку по поведению.

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