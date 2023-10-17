Вчені розповіли, чому деякі люди пітніють вночі та як цього уникати

Після важкого тренування ви, мабуть, відчуваєте, як вас обливає піт і ви починаєте знову відчувати прохолоду. На літніх спекотних вечорах, коли спати важко через жару, ви, можливо, навіть вирішуєтеся скинути ковдру.

Піт – це природна реакція організму, яка допомагає виводити зайве тепло та підтримувати оптимальну температуру тіла. Але, коли ви регулярно прокидаєтеся вночі, перебуваючи в потові, це вже не норма, пише Sciense Alert.

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Нічна пітливість – це часті епізоди надмірного або інтенсивного потовиділення вночі, і вони можуть виявитися досить неприємними для багатьох людей.

Існує безліч умов та факторів, які можуть спровокувати нічне потовиділення. Це пов'язано зі зміною жорстко регульованої заданої температури тіла, яку організм намагається підтримувати.

Деякі причини є безпечними (наприклад, тепла спальня або фізичні вправи), а інші можуть бути серйозними, такими як менопауза, інфекція, хвороба або ліки.

Контроль температури та потовиділення

Гіпоталамус, який розташований у головному мозку, грає важливу роль у регулюванні температури тіла. Він містить датчики температури, які отримують інформацію від терморецепторів, які знаходяться в органах і в шкірі.

Ці терморецептори виявляють зміни температури тіла і надсилають сигнали до гіпоталамусу. Ці сигнали можуть активувати потовиділення для охолодження тіла або тремтіння для його нагрівання.

Роль гормонів в нічній пітливості

Нічна пітливість може відчувати будь-хто, але жінки частіше стикаються з цим явищем, особливо через менопаузу та зміни рівнів гормонів.

Зміни рівнів естрогену під час менопаузи можуть бути головною причиною нічної пітливості, і приблизно 80% жінок відчувають припливи та нічну пітливість після менопаузи.

Зміна рівнів гормонів також впливає на нейромедіатори, які контролюють регуляцію температури в гіпоталамусі.

У чоловіків нічна пітливість може бути пов'язана з низьким рівнем тестостерону, таким як гіпогонадизм. Приблизно 38% чоловіків у віці 45 років і старших мають низький рівень тестостерону, що може призводити до нічної пітливості.

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Інфекції, захворювання та ліки

Під час боротьби з інфекцією температура тіла може підвищитися, і це може спричинити нічну пітливість. Навіть невеликі інфекції, такі як застуда, можуть викликати цей симптом. Важливо відзначити, що нічна пітливість може бути симптомом серйозних інфекцій та захворювань, таких як ВІЛ або лімфома. Ліки, які ви приймаєте, такі як антидепресанти чи кортикостероїди, можуть також викликати нічну пітливість.

Стрес, хропіння та фізичні навантаження

Нічна пітливість часто відзначається людьми, які страждають від тривоги. Психологічний стрес може активувати систему "боротьба або втеча", що призводить до видалення нейромедіаторів, які збільшують серцебиття, дихання та артеріальний тиск. Нічна пітливість може також посилити занепокоєння, що може вплинути на якість сну.

Люди з обструктивним апное сну, які храплять, також відчувають нічну пітливість. Однак точна причина цього явища досі не вивчена, але деякі дослідження показують, що воно пов'язане з низьким рівнем кисню в крові та високим артеріальним тиском.

Фізичні навантаження можуть також призводити до нічної пітливості, особливо після інтенсивних тренувань. Фізичні вправи можуть збільшити рівень тестостерону та температуру тіла, що може призводити до нічної пітливості.

Якщо нічна пітливість стала регулярним явищем, заважає вашому сну або супроводжується іншими симптомами, зверніться до лікаря, щоб визначити причину та отримати відповідну допомогу. Доктор може запропонувати альтернативні ліки, або рекомендувати тести та обстеження. Дотримуючись цих порад, ви можете покращити якість свого сну і зменшити нічну пітливість.

Усередині вашого дому також можна спробувати ряд заходів, щоб полегшити нічну пітливість:

Спати в прохолодній кімнаті та використовувати вентилятор, якщо це необхідно. Носіть дихаючу піжаму з бавовни або льону. Вибирайте легку постільну білизну та уникайте тканин синтетичного походження. Розгляньте можливість використання охолоджуючого матрацу або подушки, щоб забезпечити комфортну температуру під час сну. Уникайте гострої їжі, кофеїну та алкоголю перед сном.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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